De Vecchi incredulo: "Se penso alla valutazione di 20 milioni che oggi viene fatta per Liberali, penso a cosa abbia perso il Milan"

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Walter De Vecchi, tra gli ex responsabili del settore giovanile del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera su alcuni talenti passati dalla scuola rossonera: “Certi errori di valutazione sono clamorosi. Ho sentito delle voci su Longoni al PSG e potrebbe esserci qualcun altro oltre a lui. Se penso alla valutazione di 20 milioni che oggi viene fatta per Liberali, penso a cosa abbia perso il Milan. È un momento nerissimo per la prima squadra ma lo è per tutto il Milan, anche per il settore giovanile. Manca la competenza, manca la visione, manca chi dà le valutazioni perché questi sono errori veramente grossolani”.

LA GESTIONE DI LIBERALI

De Vecchi si è poi soffermato ancora su Liberali: “Me lo chiedo anche io, è un errore di valutazione clamoroso. Mattia è un 2007 ed è stato un fiore all'occhiello del settore giovanile, ha percorso tutte le tappe da protagonista assoluto. Si vedeva che era un giocatore di grande fantasia, di grande tecnica, di inventiva. Qualcuno diceva ‘eh ma è piccolo’, sì ma ha una forza importante nelle gambe. Difatti, è andato al Catanzaro e i primi mesi lo hanno messo a capire il campionato, dopodiché con Aquilani è diventato un assoluto protagonista. E questo insieme ad un altro giocatore che abbiamo perso: Gabriele Alesi, che ieri sera con l'Under 21 ha fatto un assist con una giocata importante”.