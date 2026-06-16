Cuomo: "Non posso definire coerente un modo di agire dei dirigenti che hanno fatto svariatoicolloqui con professionisti opposti rispetto al modello Fabregas"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso al canale Youtube di Carlos Passerini su Ruben Amorim nuovo allenatore del Milan.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso al canale Youtube di Carlos Passerini su Ruben Amorim al Milan: "Ha fatto molto bene allo Sporting e ha un po' questa filosofia di crescere i talenti, giocare un calcio offensivo. Certamente da questo punto di vista è una scelta coerente. Ma non posso definire coerente un metodo di lavoro e un modo di agire da parte di dirigenti che hanno svariato colloqui con professionisti opposti rispetto al modello Fabregas, arrivando dopo tre settimane quello che forse rispetta questo stesso modello. E poi, perché Amorim? Ci credi dal giorno uno e ti ha convinto subito, oppure perché ti salta Rangnick che non lo vuole Ibra e allora devo trovare un'alternativa a Glasner?"

CUOMO NON CONTENTO DI AMORIM AL MILAN

"Non sono contento - ha spiegato Cuomo su Amorim al Milan - perché sarei stato più contento se ci fosse ancora Massimiliano Allegri o se si andasse su Antonio Conte che è un allenatore libero. Non posso dire di essere contento. Mi ricordo che il Milan lo voleva già dai tempi dello Sporting Club ed era un Milan che aveva già più o meno questi connotati, sia a livello di proprietà che a livello di metodo di lavoro. Anche io, rispetto agli ultimi nomi, mi prendo Amorim: quantomeno ha un'esperienza in un club dove la maglia pesa (Manchester United, ndr). È vero che ha fatto molto male però è anche vero che quell'ebbrezza l'ha provata e può averne fatto tesoro. C'è certamente un po' di curiosità. Un anno fa di questi tempi si diceva mai più portoghesi e stranieri, prendiamo quello che conosce meglio la Serie A; un anno dopo Ruben Amorim, portoghese"