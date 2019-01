Bucchioni duro con Higuain: "Inconcepibile che un giocatore si rifiuti di giocare una partita come quella di mercoledì"

In merito al caso Higuain, Enzo Bucchioni ha dichiarato a Radio Sportiva: "Higuain? Sono molto arrabbiato perché ha dimostrato di non essere un grande professionista: non è possibile e concepibile che un giocatore si rifiuti di giocare una partita come quella di mercoledì. Higuain pensa solo al suo interesse e mi dispiace per il Milan, che comunque ha gestito male la situazione: prenderlo in prestito è stato un grande errore".