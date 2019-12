Bucchioni: "Ibra al Milan, in arrivo l’annuncio. Gattuso vuole Rodriguez"

Ibrahimovic, invece, s’è convinto di accettare il Milan e siamo ai dettagli come detto una settimana fa. L’annuncio dovrebbe arrivare a giorni. Le telefonate con Ancelotti dovrebbero aver sciolto quei pochissimi dubbi che Ibra poteva ancora avere. A Napoli da De Laurentiis? Anche no.

Dal Milan al Napoli, invece, potrebbe andare Ricardo Rodriguez, titolatissimo con Gattuso, accantonato da Pioli. Vuole giocare per andare agli Europei con la Svizzera e il suo sogno è ritrovare Gattuso. Il Milan aspetta le proposte, si parte da una richiesta vicina ai quindici milioni, anche se l’esplosione di Theo Hernandez non può lasciare la fascia sinistra senza una alternativa.