Bucchioni: "Il Milan ha fatto un campionato sopra le aspettative per l’organico che ha. I meriti vanno a Pioli"

Enzo Bucchioni, durante la trasmissione Calcissimo, ha parlato del Milan dicendo: “La prossima partita contro l’Atalanta è la più difficile per il Milan verso lo scudetto fra quelle che ha disputato ultimamente. Te lo dice il valore dell’avversario. Però visto il Milan contro il Verona, lo vedo carico, pieno di grande forza. Ai rossoneri potrebbe bastare anche il pareggio in teoria, ma loro il pareggio non lo possono programmare perché giocano sempre a mille allora. Il Milan ha fatto un campionato sopra le aspettative per l’organico che ha. Pioli si è inventato delle soluzioni tipo affiancando quasi Tonali all’attaccante. Il Verona nei primi 30 minuti non ci ha capito nulla. Vedo che il Milan gioca veramente bene”.