Bucchioni: "Milan, confusione totale"

E se l’Inter studia da Grande, l’altra faccia di Milano soffre e discute. Fa male vedere il Milan incartarsi ormai da anni su manager nuovi, allenatori di tutti i tipi, giocatori diversi, mentre le cose restano più o meno sempre le stesse. Cosa manca? Semplice: la società. Fino a quando il proprietario del Milan sarà un lontano fondo di investimento che ha soltanto obiettivi economici, il provare a rilanciare per poi rivendere e recuperare il denaro investito, da questo pantano non si uscirà. Spero che Elliott si decida a vendere prima possibile. Non so se c’è davvero l’interesse (smentito) del signor Arnault (il signor Vuitton), ma una cosa è certa: serve al più presto una proprietà che metta soldi, ma anche impegno personale, partecipazione, passione e un po’ di cuore, naturalmente con programmi seri e davanti il tempo necessario per attuarli. Trovatela, nell’interesse di tutti.

In attesa, cambiare Giampaolo sarebbe solo un altro inutile giro di giostra, un altro allenatore bruciato verde. Per prendere chi? Probabilmente in questa situazione senza certezze, faticherebbe anche Messi a fare la differenza, ma di cosa parliamo?