Bucchioni: "Milan, il caso Kessie tiene ancora banco in casa rossonera"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del Milan. Questa la sua riflessione: "Ma anche il Milan ha i suoi problemi dopo avere appena perso Donnarumma, appunto, ma anche Calhanoglu. Stavolta il caso si chiama Kessie. Dopo aver dichiarato amore al Milan durante le Olimpiadi “torno e firmo”, in realtà la situazione s’è complicata forse per l’intromissione di qualche altra società. E il sospetto è forte. Gli oltre sei milioni proposti dal Milan non bastano più, ora il signor Atangana, procuratore del giocatore, se chiede otto e forse anche di più. C’è dietro il Psg? Pensarlo non si sbaglia mai visto i soldi che circolano da quelle parti e la squadra costruita con gli Harlem Globe Trotters come modello. Uno come Kessie, però, a centrocampo farebbe molto comodo.