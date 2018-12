Bucchioni: "Milan, Leonardo vuole Kouame"

Panchina bollente pure al Milan. Gattuso piace per certe cose, molto meno per altre. Se non avesse dalla sua la squadra, probabilmente sarebbe già saltato. Ma non ci sono a portata di mano alternative possibili e credibili e allora si cerca di rimettere in moto una squadra in difficoltà. Come? Con il mercato. Paquetà è fatta, ma non basta. Leonardo sta mettendo in piedi un giro con il Genoa per avere subito Kouame. Preziosi chiede 40 milioni, ma resiste, vorrebbe rinviare tutto a giugno. Il Milan vorrebbe mettere sul piatto Bertolacci e Borini, a Prandelli piace anche il suo pupillo Montolivo, ma il centrocampista preferisce liberarsi a parametro a giugno. Sempre in piedi anche la trattativa per Fabregas.