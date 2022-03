Bucchioni: "Rigore Ranocchia-Belotti? Minata la credibilità del Var"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, è intervenuto durante la trasmissione Calcissimo in onda su Top Calcio 24 per commentare il mancato rigore dato a Belotti del Torino per netto fallo di Ranocchia dell’Inter. Bucchioni dice: “L’arbitro Guida ha fatto un errore clamoroso perché qui si tratta di un arbitro esperto. L’errore è inaccettabile ma fine, si può sbagliare. Qui la discussione deve essere sul Var, perché se non è più credibile il Var cosa stiamo qui a parlare? Sono 4 anni che diciamo che il Var ha portato dei miglioramenti, ma poi improvvisamente è inconcepibile che Var e aiuto Var non abbiano visto quel rigore. Con questo errore è stata minata la credibilità del Var, e nessuno dei vertici arbitrali che ci sono venuti a dire cosa è successo. Da utente del calcio devo sapere cosa è successo, per rispetto dei tifosi e della regolarità del campionato”.