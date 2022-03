Bucchioni: "Staremmo parlando di un Milan che sta per vincere lo scudetto senza i 5 punti che gli mancano fra Spezia e Udinese"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni, intervenuto a Top Calcio 24, ha parlato di Milan e degli errori arbitrali che hanno colpito i rossoneri in questo campionato. Bucchioni dice: “Io non sono per i complotti, ma è chiaro che bisogna fare di più dal punto di vista dell’organizzazione arbitrale. Il Milan è in lotta per lo scudetto e non può essere arbitrato da dei ragazzi che hanno 5 o 10 partite in Serie A. Non è possibile! Marchetti e Serra sono gli esempi. In certe partite, soprattutto nel finale di stagione, bisogna far arbitrare gli arbitri esperti. L’arbitro perfetto non esiste, ma è la gestione che non mi torna. Gli arbitri non pronti vanno usate per le partite che hanno meno incidenza. Il Milan è in lotta per lo scudetto e con i 5 punti che gli mancano fra Spezia e Udinese, staremo parlando di tutt’altro. Parleremo di un Milan che sta per vincere lo scudetto. Si passa da una situazione di positività a una di negatività per due errori di arbitri che sono esordienti”.