Bucchioni su Gimenez: "Fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido"
MilanNews.it
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, soffermandosi in modo particolare sul delicato che momento che stanno attraversando gli attaccanti.
Italiano piace tanto a Napoli:
"L'estate scorsa non è andato al Milan per rimanere a Bologna".
David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?
"Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido. E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa. E' un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile".
Pubblicità
News
Siamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowskidi Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Milan, Ibra vuole Lewandowski: ci sono già stati dei contatti con il suo agente (è lo stesso di Nkunku). Le ultime dalla Spagna
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Brambati: "Allegri mi ha detto cose interessanti su Leao. A gennaio bisogna aggiungere due giocatori"
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com