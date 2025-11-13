Bucchioni su Gimenez: "Sa che ogni volta deve incidere e questo pesa"
MilanNews.it
Enzo Bucchioni, durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così di alcuni attaccanti di Serie A, tra cui Santiago Gimenez. Queste le sue dichiarazioni a riguardo rispetto a chi si potrebbe riscattare dopo momenti complicati.
David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?
"Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido. E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa. E' un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile".
Pubblicità
News
Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perthdi Franco Ordine
Le più lette
1 Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
2 Capello sulla difesa del Milan: "Pavlovic e Tomori punti fermi. Gabbia? Fa la sua parte ma come centrale ci vorrebbe qualcosa di più"
4 Benarrivo: "A USA '94 Sacchi mi urlò 'ti strozzo', io capii altro e rischiai di tornare a casa..."
Primo Piano
Carlo PellegattiSiamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com