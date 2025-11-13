Bucchioni su Gimenez: "Sa che ogni volta deve incidere e questo pesa"

Enzo Bucchioni, durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così di alcuni attaccanti di Serie A, tra cui Santiago Gimenez. Queste le sue dichiarazioni a riguardo rispetto a chi si potrebbe riscattare dopo momenti complicati.

David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?

"Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido. E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa. E' un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile".