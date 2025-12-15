Bucchioni sull'attaccante per il Milan: "Zirkzee ha già dimostrato che può essere determinante in A"

vedi letture

Eno Bucchioni, su TMW, ha parlato così di Joshua Zirkzee in ottica Milan: "Piace un giocatore, ma spaventa l’investimento su Zirkzee, il Manchester lo vuole soltanto vendere, a gennaio non presta. Zirkzee invece sa benissimo cosa l’aspetta, ha già dimostrato che in serie A può essere determinante. Resta la concorrenza della Roma che ha lo stesso identico problema del gol".

Rosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo

L’ennesimo pareggio per 2-2 del Milan oscura quella che poteva e doveva essere la giornata di Davide Bartesaghi, autore di una doppietta di grande fattura contro il Sassuolo. Perché tale evento passa in secondo piano? Perché le difficoltà palesi della rosa sono emerse nuovamente. Quello che Massimiliano Allegri ha a disposizione è un organico incompleto tecnicamente e numericamente e anche ieri il Milan ha pagato dazio. Quando un allenatore è costretto a mandare una mezzala, nello specifico Loftus-Cheek, a fare di nuovo la prima punta perché in panchina ha il vuoto assoluto, allora c’è un problema serissimo che va affrontato fin dai primi giorni di mercato se si vuole pensare di rimanere nelle zone altissime della classifica.

Se si vuole competere per lo scudetto, la dirigenza deve andare a prendere necessariamente una prima punta fisica a prescindere dall’uscita di Santiago Gimenez. Cinque attaccanti per due posti possono essere visti come un problema? No, aumentano la competizione in allenamento, possono consentire all’allenatore di poter pensare anche a soluzioni tattiche diverse e nell’epoca delle cinque sostituzioni, se devi fare un arrembaggio finale, non è nemmeno escluso che uno possa usarli tutti e cinque gli attaccanti a disposizione. La rosa fatta con il bilancino non è funzionale alla lotta per il tricolore, che è quello che questa squadra ambisce a fare, ma va aiutata. Il bluff della rosa corta e della compattezza si è infranto ieri e la vittoria di Torino ne è l’ulteriore dimostrazione: perché se si fa male Leao e hai Pulisic al 50%, puoi pensare di vincerla. Se togli Pulisic per mettere Ricci e abbassarti, nella speranza di reggere 20-25 minuti a difesa del 2-1, non sempre ci riesci. E vedere il Sassuolo che ha usato sei attaccanti mi ha fatto venire un sussulto d’invidia.

Oltre all’attaccante, con Fullkrug che continua ad essere un nome valido e fattibile, serve anche un difensore centrale. La speranza è che Gabbia non si sia fatto nulla di serio, ma anche ieri De Winter non ha dato risposte positive e il gol del 2-2 del Sassuolo ha in lui uno dei colpevoli. La storia di questo primo quadrimestre ci ha detto che gli infortuni colpiscono il Milan e Allegri non può sempre fare le nozze con i fichi secchi, anche perché da Milan Futuro non c’è materiale dal quale attingere nelle zone che sono in emergenza. Lo dicono le scelte dell’allenatore, che a parte qualche convocazione di Sala per far numero, ha portato su soltanto una volta Castiello, ma anche li per allungare la lista.

Anche ieri Maignan ci ha messo una pezza, ma è sulla questione contrattuale che si pone l’accento. Mike ha dato dei segnali d’apertura, soprattutto grazie ad un lavoro certosino di Allegri e Tare, con il Milan che è pronto a farlo diventare il giocatore più pagato della rosa alla pari di Rafa Leao. Adesso la palla sta a lui e ha circa 30-40 giorni di tempo per prendere una decisione definitiva. Che potrebbe essere condizionata da fattori terzi, come il suo agente – Jonathan Kebe – che come fece Raiola cinque anni fa con Donnarumma, potrebbe avere interesse a spostare Mike altrove. Ma entro fine gennaio il Milan vuole una risposta finale per poi iniziare a muoversi concretamente per il sostituto.

Il rinnovo, tra quelli a scadenza 2027, che dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane è quello di Alexis Saelemaekers. I dialoghi tra il club e il suo agente sono avviati da tempo e con l’inizio del 2026 si dovrebbe arrivare alla definizione del nuovo accordo.