Bucciantini: "Ci sono giocatori che devono salire di livello per far riposare i 5-6 titolari del Milan"

MilanNews.it

Marco Bucciantini, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Per sopperire a qualche energia fisica venuto meno, il Milan ha cambiato con la Cremonese. La Cremonese non ha mai creato così poco come ieri, di solito è una squadra molto brillante. Il Milan riusciva a fare la partite per intero con un equilibrio con le due fasi, ora sta facendo un po di fatica a far questo. Ci sono dei giocatori che devono salire di livello per far riposare i 5-6 titolari".