Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della situazione attuale in casa rossonera: "Il Milan in questo momento deve per forza passare dal gioco, se vuole tornare in Champions il passo avanti lo deve fare lì. Giampaolo lo abbiamo chiamato rigido, adesso si è messo lì a mettersi in discussione, bisogna un po' aspettare".