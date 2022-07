Bucciantini: "Il Milan è partito un po’ dopo, ma sa benissimo cosa deve comprare"

MilanNews.it

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso dell'edizione mercato parlando anche di Charles De Ketelaere: “Ho sempre parlato molto bene di De Ketelaere, che nel Milan per me è un dieci. Collega bene i vari momenti del gioco. Il Milan è partito un po’ dopo, ma sa benissimo cosa deve comprare. Ho l’impressione che voglia continuare a muoversi all’interno di un’identità. In questi anni non ha avuto fretta e così ha costruito un’identità che dalla società è andata anche in campo”.