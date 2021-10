Bucciantini: "Il Milan è un po' l'Atalanta di qualche tempo fa"

Presente negli studi di SkySport24, Marco Bucciantini ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan ora ha 18 titolari. Se l'hanno scorso era l'entusiasmo che ha permesso di superare i tanti infortuni, ora è la forza. Il Milan ha un bell'organico. Adesso è arrivato l'infortunio di Maignan, che ha una soglia del dolore altissima, ha parato per un mese con un polso in quelle condizioni. Poi è arrivato lo stop anche di Theo. Il Milan va veloce, gioca sempre ad alti ritmi, anche per quello forse sta avendo diversi infortuni muscolari. Peccato per l'infortunio anche di Messias. Il Milan è un po' l'Atalanta di qualche tempo fa, i rossoneri vanno in campo per imporre sempre il loro ritmo alla partita".