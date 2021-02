Bucciantini: "Il Milan forse non è la squadra più forte ma è la migliore per rendimento"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha vinto grandi partite e questo non può additarla come pretendente al titolo. Il Milan forse non è la squadra più forte ma è la migliore per rendimento. Nell'ultimo mese ha pagato un po' le assenze mentre nei mesi precedenti le riserve davano più certezze. Nel mercato ha preso giocatori che potevano subito entrare negli schemi rossoneri ma per condizione o per qualità non hanno dato subito quello che ci si aspettava. Mi riferisco a Mandzukic e Meite. Il Milan ha bisogno di recuperare le assenze perchè con i titolari può lottare con forza per lo scudetto"