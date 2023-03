MilanNews.it

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Sky Sport commentando la situazione legata alle squadre in corsa per la prossima Champions League: "Il quarto posto è difficile per tutti, soprattutto per chi si è complicato la vita. La situazione per il Milan e l'Inter è diventata difficile"