Bucciantini: "L'ingresso di Camarda è stato un momento per recuperare lo stadio nel finale".

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del record di Francesco Camarda, che, subentrato ieri al posto di Jovic, è diventato il giocatore più giovane ad esordiere in Serie A: “Far entrare Camarda lo può spigare anche il commento di Pioli: “Non era lo stesso stadio”. È stato un momento per recuperare lo stadio dentro il finale, che è stato soffertissimo per il Milan".

Bucciantini prosegue sull'incredibile record a Sky Sport: "Camarda era la notizia attesa, erano lì per vederlo giocare. Era per dire “Io c’ero il giorno dell’esordio di questo ragazzo. Non si sa che futura avrà, ma il giorno in cui si consuma un record a San Siro io c’ero”. Pioli secondo me ha cercato proprio questo urlo”.