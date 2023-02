Bucciantini: "Leao non è ancora un leader emotivo"

MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Marco Bucciantini ha parlato così di Rafael Leao che è partito dalla panchina nel derby contro l'Inter:"Leao è uno dei giocatori più forti della Serie A, ma non è ancora un leader emotivo. Il fatto di non affidarsi a lui in una partita come il derby ci racconta questo. Poi è entrato in campo nella ripresa e l'unica occasione l'ha creata lui quando ha servito in area Giroud che però ha sbagliato il controllo".