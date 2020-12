Bucciantini: "Leao? Sull'esterno è più facile metterlo in moto"

Marco Bucciantini, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così di Leao e del momento del Milan: "Leao centravanti? Sull’esterno è più facile metterlo in moto, da sinistra può entrare nelle zone di campo che gli piacciono di più, nel traffico. Ha avuto un problema fisico. In questo momento a Pioli gli si stanno fermando i giocatori nel momento in cui ci sono tante partite da giocare e in cui è arrivata un po’ di pressione. Il Milan ha reagito bene alle assenze. Sono d’accordo su Hauge nel secondo tempo, mi sembra che vada in verticale ed entri più in partita di Diaz”.