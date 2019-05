Bucciantini: "Milan, meno del 50% di chance di qualificarsi alla Champions"

Dagli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della corsa Champions che vede il Milan tra le protagoniste: "I rossoneri sono stati bravi a mettere a profitto un calendario, che magari era facile realmente, ma è stata l'unica squadra ad averlo sfruttato. Il Milan, però, ha meno del 50% di possibilità di qualificarsi. Lavoro di Gattuso? Quando arrivò in questa squadra, non si sapeva manco chi fosse il proprietario. Lui vive questa transizione ed è difficile fare calcio in queste condizioni. Poi piano piano si è costruita la società, ma all'inizio non era così ed era lui il cordone ombelicale verso i tifosi e verso l'intero mondo Milan. E' stato scelto anche per quello. Ora la grande valutazione che dovrà fare la società è cosa manca al Milan e se Gattuso potrà dargliela o meno"