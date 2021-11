Bucciantini: "Penso che il Milan sia uscito più forte dalla vittoria di Madrid"

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto di Sky Calcio Club tornando sulla partita vinta dal Milan contro l'Atletico Madrid: “Io penso che il Milan dalla partita di Madrid sia uscito più forte, credo che abbia fatto una grossa partita che alcuni giocatori in Champions League non avevano mai vinto. Se per fare quella partita ha sacrificato qualcosa di un torneo lungo come il campionato sarebbe perfino saggio per la storia di un club come il Milan. Una squadra è forte dentro la propria cultura, la cultura del Milan gli imponeva di giocare quella partita in quella maniera”