Bucciantini su Leao: "Ragazzo di grandi giocate e talento, ma non è un leader"

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista sportivo ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', nel corso dell'ultimo appuntamento con 'Sky Calciomercato - L'Originale', soffermandosi sul Milan e in modo particolare sul momento di Rafael Leao, a caccia del primo gol stagionale in rossonero. Di seguito le considerazioni di Bucciantini sul valore tecnico e caratteriale del numero 10 milanista:

"Bisogna accettare com’è fatto, per le grandi giocate che fa alla squadra può dare tantissimo. Non è un leader, non è un campione nel senso che ti trascina la squadra oltre le difficoltà. È un ragazzo di grandi giocate, di grande talento, di giocate spesso leggibili ma immarcabili, tanto è fluida e potente quella gambata là. Bisogna aspettarsi 15 gol, deve migliorare le conclusioni e il tocco in area. Io penso che bisogna accettare anche le lacune quando sono così ripetute nel tempo e forse guardare da qualche altra parte se vuoi cercare un campione o un leader in quella squadra".