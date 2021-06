Buffa: "Donnarumma? Il romanticismo non esiste più"

Intervistato da Il Giorno, Federico Buffa ha voluto dire la sua sulla questione Donnarumma. Queste le dichiarazioni: "Sinceramente non ho mai creduto che sarebbe rimasto. I tifosi del Milan hanno tutte le ragioni, ma Donnarumma è il migliore del mondo e lo devi pagare come tale. Nel calcio il romanticismo non esiste più da quindici anni, è finito con i soldi delle tv. I Maldini e i Baresi sono scomparsi".