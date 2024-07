Buongiorno: "Mi hanno cercato tante squadre, felice della scelta fatta col Napoli"

Alessandro Buongiorno è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Napoli. Durante la conferenza stampa, l'ex difensore del Torino ha raccontato come mai ha scelto la squadra azzurra: "Quest'anno mi hanno voluto tante squadre, per il mio percorso sono sempre legato al Torino però era il momento di fare questo step per la mia crescita. Devo dire che non sono mancate le dimostrazioni d'affetto del Napoli quando sono uscite le prime voci, poi con mister Conte e il ds Manna ho parlato durante l'Europeo, ci siamo sentiti molto" riporta tuttomercatoweb.com.

Motivi per la scelta di Napoli?

"Ho sentito il mister carico e motivato, ci siamo confrontati anche col direttore e il presidente ha fatto investimenti importanti. Io cerco di migliorarmi per cercare di vincere col Napoli".

Sei un torinista doc, cosa ti ha spinto ad accettare Napoli e ha rifiutare la Juve?

"Tante squadre mi hanno cercato, ho giocato e sono cresciuto nel Torino. Mi sembrava di tradire me stesso. Qui l'affetto della gente si fa sentire, sono stato a Napoli e si poteva toccare con mano la passione della gente per il calcio e la squadra. Sono contento davvero per la scelta fatta".

Il tuo agente aveva aperto all'Inter, quanto ha pesato Conte sulla tua scelta?

"Per queste cose lascio fare a lui, io sono stato subito contento di essere contattato dal Napoli e aver parlato col direttore. Sono molto contento della scelta fatta".