C'è aria di novità a Milanello. Il QS: "Verso un nuovo Milan"

Al Milan sono tutti in discussione, nessuno escluso. C'è bisogno di rialzare la testa per provare quantomeno a terminare la stagione in maniera dignitosa, entrando comunque in Europa, seppur dalla porta di servizio e non quella principale. Per pensare alla Champions ci saranno addirittura 19 mesi, ma è da qui che parte la rinascita del Diavolo. Programmare e capire da adesso cosa fare per evitare di commettere gli stessi errori di questa tormentata stagione.

In merito a questo il QS ha questa mattina titolato "Verso un nuovo Milan", perché tra le tante novità sulle quali Conceiçao sta lavorando rientra anche la possibilità di schierare la squadra con una difesa a 3, assetto sul quale il portoghese starebbe lavorando e che potrebbe essere proposto subito dopo la sosta per le Nazionali.