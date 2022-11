C'è del marcio nell'AIA? No al commissariamento, per ora. Gravina: "Ci sono tanti lati oscuri"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nessun commissariamento, almeno per ora, ma entro metà dicembre la giustizia arbitrale passerà sotto il diretto controllo della FIGC. È questo l'esito del Consiglio Federale d'urgenza voluto dal presidente Gabriele Gravina dopo lo scandalo che ha colpito l'AIA, con l'arresto del capo procuratore d'Onofrio all'interno di un'indagine per traffico di droga internazionale. Una vicenda che "ha saccheggiato il calcio - dice il numero uno di via Allegri, il quale ammonisce ulteriormente - oggi non ci sono elementi oggettivi per un provvedimento così violento come il commissariamento, ma se domani dovessero emergere altri elementi sarà Trentalange per primo a fare un passo indietro".