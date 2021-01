C'è Milan-Juventus, rispetto all'anno scorso ci sono 27 punti di differenza. Rossoneri erano a -17

Era difficile pensare, un anno fa, che il gap fra Milan e Juventus si potesse cancellare in brevissimo tempo. Sono ben ventisei i punti di differenza - considerando che comunque i bianconeri hanno una partita in meno - rispetto a trentotto giornate fa. Il Milan ha avuto un boom, partito sin dall’immediato dopo lockdown e che si trascina fino ai giorni nostri. Dopo quindici giornate aveva venti punti, un’andatura che ora varrebbe il decimo posto.

Invece la Juventus era in alto con 36 punti, in piena andatura Scudetto, pur sapendo che nelle ultime partite la catena con Sarri è scesa e il rischio di finire dietro a Inter e Atalanta è stata, seppur solamente per un momento, non così lontana dall’essere reale. Vero è che in caso di vittoria con il Napoli qualcosa cambierebbe, ma la Juventus, dal più sedici dell’anno scorso, è ora a meno dieci punti in classifica.