"C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore": presentato ieri il libro di Di Stefano e Pellegatti. Le dichiarazioni

"C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore". Questo il titolo del libro scritto da Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, edito da Cairo, e presentato nel pomeriggio odierno in una sala dell'Hotel Melià. Evento centrato sul ricordo di Silvio Berlusconi presidente, che nel corso dei suoi 31 anni di presidenza rossonera ha portato il Milan ai vertici del calcio mondiale.

Una presentazione che visto protagonisti personaggi importanti del mondo rossonero del passato come Adriano Galliani e Marco van Basten (clicca qui), ma anche del presente, come Giorgio Furlani (clicca qui) e Francesco Camarda (clicca qui), con racconti degni di stima ed affetto per il compianto presidente.

"C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore" è in vendita nelle migliori libreria e nei maggiori store online.