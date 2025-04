C'è un motivo per questa stagione disastrosa? Leao: "No, il calcio è così. Ma mercoledì abbiamo l'opportunità di cambiarla"

Oltre a mister Conceiçao, al termine di Milan-Atalanta 0-1, gara valevole per il 33° turno di Serie A Enilive che si è disputata questa sera a San Siro, ha parlato in conferenza stampa anche Rafael Leao. Le sue dichiarazioni.

Derby partita più importante della stagione? Cosa chiederai ai compagni?

"Chiederò solo energia positiva. Il derby non c'è da parlare tanto. C'è l'opportunità di vincere qualcosa di importante e regalare qualcosa ai nostri tifosi"

Siete consapevoli di quanto siete forti? C'è un motivo per questa stagione disastrosa?

"Non c'è un motivo. Il calcio è così. Noi giocatori e allenatore cerchiamo di fare le cose bene e portare le cose positive. Poi non controlliamo tutto però posso dire che come hai detto tu questa squadra qua ha giocatori molto importanti che hanno bisogno di giocare più tempo insieme per capire tutti i movimenti dei giocatori in campo. Abbiamo l'ultima opportunità per cambiare la stagione"