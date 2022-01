C'era chi non voleva giocare, ieri un presidente di A ha chiesto stop fino al 15 gennaio

C’era chi non voleva giocare. La Serie A si appresta a ripartire con quattro partite in meno e un po’ di ansia per le altre attualmente programmate. Nella convulsa giornata di ieri, spiega la Repubblica, un presidente in mattinata ha provato a chiedere lo stop del campionato fino al 15 gennaio. Tesi assolutamente minoritaria, anche a livello politico: in serata la stessa proposta è arrivata in Consiglio dei Ministri, solo per essere bocciata.