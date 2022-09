C&F - Blue Skye dovrà pagare 20mila euro di spese legali per la causa ad Elliott

Fonte: Calcio e Finanza

Blue Skye Financial Partners, società gestita da Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione, e Luxembourg Investment Company sono stati condannati al pagamento della spese legali per la causa intentata al fondo Elliott per la cessione del Milan a RedBird Capital. Blue Skye, alla fine, ha rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza che aveva presentato per bloccare la vendita del club di via Aldo Rossi e, per questo motivo, stando a quanto riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, la società è stata condannata al pagamento delle spese legali per un totale di circa 20mila euro.