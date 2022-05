C&F - La Procura FIGC apre un'inchiesta per lo striscione esposto dal Milan

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la procura della FIGC avrebbe appena aperto un'inchiesta per una presuna violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva a causa dello striscione esposto dal Milan durante i festeggiamenti per lo Scudetto. L'oggetto incriminato recava la scritta "La Coppa Italia mettila nel c...", uno sfottò rivolto all'Inter per la vittoria della Coppa Nazionale.