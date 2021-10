C&F - Milan, abbonamenti in caso di capienza riportata al 100%

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'Inter e il Milan stanno lavorando per arrivare quanto prima alla riapertura della campagna abbonamenti. Per dare il via definitivo però occorrerà che il governo porti alla capienza al 100%, come auspicato dalle varie istituzioni del mondo del calcio negli ultimi giorni. Napoli e Juventus invece, sarebbero intenzionati a proseguire la vendita libera preceduta solo da una semplice prelazione.