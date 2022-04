C&F - Milan ad Investcorp: da non scartare l'ipotesi di una permanenza di Elliott

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, nell'ambito della trattativa tra Elliott e Investcorp per l'acquisto dell'AC Milan "non sarebbe da scartare a priori l’ipotesi che Elliott restasse all’interno del Milan con una quota di minoranza"; tale permanenza, anche relativa ad una mera fase transitoria, "consentirebbe di non dare un taglio netto e di non interrompere il percorso" ottimo sul campo e fuori portato avanti dalla proprietà americana e di proseguire con lo stesso modello di gestione anche con il fondo del Bahrein a capo della maggioranza del Club.