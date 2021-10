Cabrini: "Theo non è ancora al top, ma può diventare un grandissimo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini ha parlato di Theo Hernandez: "Che sia cresciuto molto, specialmente nell’ultimo periodo, è fuori di dubbio, ma per arrivare al top a livello internazionale deve fare ancora strada. È un traguardo alla sua portata, perché parliamo di un profilo giovane e con buoni margini di miglioramento. Prestazioni come quella dell’altra sera (in Nazionale, ndr) sono senz’altro dei segnali. È sul sentiero giusto per continuare a crescere. Ma per i bilanci e i confronti con i migliori del ruolo a livello mondiale dobbiamo aspettare. Di sicuro Hernandez ha le potenzialità per diventare un grandissimo, dipende solo da lui. Ha le carte in regola per diventare una colonna del Milan, anche perché la sua crescita procede a braccetto con quella della squadra: lui è diventato un trascinatore, ma allo stesso i compagni lo supportano. In questo momento il Milan è l’ambiente ideale per il decollo definitivo: le pressioni ci sono, ma non sono ancora eccessive. Così Theo potrà studiare per arrivare al massimo".