Caccia al Ds: per la Gazzetta sono almeno 6 i candidati

La caccia al nuovo direttore sportivo è in corso anche se, come emerge nelle ultime ore, non ci sarà una decisione immediata. Sul tavolo di Giorgio Furlani ci sono diversi nomi, con quello di Fabio Paratici - ex Juventus e Tottenham - che rimane in cima alla lista dei candidati (LEGGI QUI).

La Gazzetta dello Sport nella sua versione online fa il casting completo e cita ben sei nomi tra i papabili candidati per il ruolo dirigenziale nel club rossonero. Oltre a Fabio Paratici, come detto, c'è Igli Tare, altro nome forte nelle scorse settimane. Dopo ci sono anche altri quattro, di cui tre stranieri. L'italiano è Tony D'Amico, oggi uno dei principali artefici dell'Atalanta. I tre stranieri sono il brasiliano Thiago Scuro, oggi al Monaco, e i tedeschi Markus Krosche, nel board dell'Eintracht Francoforte, e Kim Falkenberg, appena nominato Ds del Bayer Leverkusen.