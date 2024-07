Cafù: "Ibra può far bene. Ora si deve capire come riportare il Milan ai livelli di un tempo"

L'ex terzino di Milan e Roma Marcos Cafù questa mattina ha concesso un'intervista sulle colonne de Il Messaggero. Nel corso della chiacchierata con i colleghi del quotidiano generalista, il brasiliano si è soffermato a parlare delle sue ex squadre italiane e a esprimere qualche parere sul momento che stanno vivendo giallorossi e rossoneri. Per quanto riguarda il Milan, Cafù si è concentrato sui cambiamenti a livello gestionale, sulla rosa e sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic.

Le parole di Cafù su Ibra e dirigenza: "Grandi cambiamenti in casa Milan? Sì, perché nel giugno 2023 è andato via Paolo Maldini. Prima di lui era già andato via Boban. Ora devono lavorare e cercare di capire come riportare il Milan ai livelli di un tempo. Una squadra che faceva paura a tutte. Ibrahimovic? Zlatan è stato un grandissimo giocatore e ora in questo ruolo può far bene".