Cafu su Emerson Royal: "Se non fosse un grandissimo giocatore il Milan non l'avrebbe mai preso"

In occasione del 'Festival dello Sport' di Trento l'ex terzino del Milan Cafu ha parlato di chi oggi ha preso il suo posto sulla fascia destra rossonera, Emerson Royal, preso di mira dalla critica in questo inizio di stagione per una serie di prestazioni non decisamente all'altezza della situazione.

Per il campione del Mondo del 2002, però, il connazionale è un elemento più che valido, come confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'evento, riprese dai colleghi di Sky Sport: "Emerson Royal? Se non fosse un grandissimo giocatore il Milan non l'avrebbe mai preso".