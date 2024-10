Cafu sulle sue origini: "Anche se vivo in quartiere povero... io volevo essere un calciatore"

L'ex terzino brasiliano del Milan Cafu, ieri è stato protagonista come ospite del Festival dello Sport, rassegna organizzata dalla Gazzetta dello Sport che ogni anno si svolge in questo periodo a Trento. L'ex numero 2 rossonero ha raccontato la sua carriera dalle origini fino alle felici esperienze in Italia con le maglie di Roma e, appunto, Milan. Le sue parole riportate qui di seguito dal sito di Gianlucadimarzio.com.

Le parole di Cafu sulle sue origini da calciatore: "L'inizio per un brasiliano non è facile. Io non avevo le condizioni per prendere un bus o un taxi. Però anche se vivevo in un determinato quartiere... io volevo essere un calciatore. Punto. Me l'ero messo in testa. Mio padre e mia madre sono stati importantissimi. Quel quartiere era povero ma mi ha dato tutto. Sono nato e cresciuto lì. Io avevo rispetto per tutti e viceversa".