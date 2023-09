CAG-MIL (1-3): Loftus-Cheek resta in campo e segna! Ottima idea di Pioli

Al 59esimo minuto il Milan fa 1-3 a Cagliari. Azione sulla sinistra di Pulisic che serve Loftus-Cheek ai 25 metri, il quale scarica un gran destro che va alle spalle di Radunovic. È importante sottolineare che in tanti pensavano alla sostituzione per Loftus-Cheek ammonito, ma Pioli ha preferito farlo restare in campo ed è stato subito accontentato.