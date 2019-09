Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, nel corso dell'intervista a Sky Sport, ha parlato anche di Marco Giampaolo, conosciuto nell'esperienza a Empoli: "Sto vedendo in Giampaolo tanto di quanto ho visto in Sarri. Magari ora nel Milan non riesce a funzionare tutto perfettamente, ma l'allenatore è un mestiere difficile e va messo nelle condizioni giuste per lavorare"