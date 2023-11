Cagliari, Makoumbou decide di lasciare la Nazionale definitivamente a 25 anni

vedi letture

Quattro giocatori della Nazionale della Repubblica del Congo hanno deciso di lasciare definitivamente la propria selezione. Sono Ajman, Poaty e Andzouna, più un calciatore italiano, del Cagliari, ed è Antoine Makoumbou. A riferirlo è il portale Leaderfoot.cg che spiega anche i motivi della decisione "shock" per la squadra congolese. Il centrocampista, con gli altri ammutinati, stanno protestando contro la propria federazione a causa del dilettantismo che sembra permearla, con una mancanza di serietà che sarebbe solamente il naturale sfociare della faccenda.

Anche perché non era la prima volta che Makoumbou aveva perso la pazienza, sempre secondo il portale congolese. A ogni impegno della Nazionale ci sarebbero delle mancanze che sono vissute anche con un certo stress dai calciatori. In particolare i giocatori hanno accusato la Federazione di avere ricevuto i biglietti per lo Zambia solamente giovedì sera, il giorno prima della partita per le qualificazioni mondiali, arrivando a destinazione solamente a cinque ore dall'inizio della stessa gara. Quindi niente riposo prima della partita e conseguente sconfitta per il 4-2. Da capire se ci saranno ulteriori sviluppi o se il caso eventualmente rientrerà.

Makoumbou è uno dei pilastri del Cagliari di Claudio Ranieri, avendo giocato tutte le partite. Solo sei i minuti saltati in questo inizio di stagione, con una sostituzione contro il Milan, proprio al minuto 84.