Cagliari-Milan ed il "caso Luvumbo": mancano le immagini sul possibile fuorigioco al gol di Zortea

vedi letture

Lo scorso weekend di campionato è stato caratterizzato da una mole di critiche piuttosto intense nei confronti degli arbitri, accusati da diversi allenatori, Antonio Conte su tutti, per direzioni di gara decisamente rivedibili.

Mariani di Inter-Napoli e Di Bello di Atalanta-Udinese sono dunque quelli che si sono visti puntare di più il dito contro, ma l'ultimo weekend di Serie A è stato ricco di episodi piuttosto dubbi. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, che anche in Cagliari-Milan rimane qualche mistero, più nello specifico in occasione della rete del vantaggio sardo di Zortea.

Si è tanto parlato della posizione di Luvumbo al momento della conclusione a rete del laterale rossoblù, ma in realtà non si capisce se l'angolano fosse o meno in fuorigioco, o se addirittura fosse Theo Hernandez a coprire la visuale di Maignan. Come sottolinea la rosea, non è stata tirata la cosiddetta linea e le immagini non sono state caricate e riproposte.