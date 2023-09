Cagliari-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

Serie A, 6ª giornata: Cagliari-Milan. Appuntamento a mercoledì 27 settembre alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus. Tutte le info della partita

Archiviato il successo casalingo contro l'Hellas Verona, conclusosi sul risultato di 1-0 in favore del Diavolo (con gol di Rafael Leao), il Milan di Stefano Pioli torna in campo nel turno infrasettimanale di Serie A e lo fa contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Un match che nasconde diverse insidie per la formazione rossonera, che affronterà all'Unipol Domus una squadra che non ha ancora trovato il primo successo stagionale in campionato (due pareggi e tre sconfitte, ndr). Fischio d'inizio fissato a mercoledì 27 settembre alle ore 18:30.

CAGLIARI-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, pronto a ritornare al 4-4-2 di fabbrica con diversi cambi rispetto alla partita di Bergamo. Tra i pali ci sarà l'inamovibile Radunovic con Zappa, Wieteska, Dossena e Obert a formare il quartetto difensivo. In mediana, Makoumbou e Sulemana con Nandez e Augello ai lati. In attacco, spazio alla coppia Luvumbo-Petagna.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Petagna. All.: Claudio Ranieri.

Indisponibili: Capradossi, Desogus, Di Pardo, Lapadula, Pereiro, Roga

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Augello-Jankto 60%-40%, Sulemana-Prati 70%-30%

Per il Milan di Stefano Pioli, in porta potrebbe tornare, ma non è detto, Maignan al posto di Sportiello (al momento favorito sul francese), così come in difesa dovrebbe rientrare Theo Hernandez permettendo il ritorno al 4-3-3. Florenzi, Thiaw e Tomori completeranno la retroguardia. A centrocampo c'è da considerare l'infortunio di Krunic: in cabina di regia possibile esordio stagionale per Yacine Adli, con Loftus-Cheek e Reijnders interni. Davanti riposerà sicuramente Giroud e probabilmente Leao: potrebbe esserci spazio dal primo minuto per il tridente Chukwueze, Okafor e Pulisic.

Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disp.: Maignan, Mirante, Nava; Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Pellegrino; Pobega, Musah; Rafa Leao, Giroud, Jovic, Romero. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Sportiello-Maignan 60%-40%, Chukwueze-Rafa Leao 60%-40%, Okafor-Jovic 80%-20%

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN IN TV

Cagliari-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A e in programma mercoledì 27 settembre alle ore 18:30 all'Unipol Domus, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn e Sky Sport e in live web testuale su MilanNews.it.

Stadio: Unipol Domus, Cagliari (Ca)

Data e ora: mercoledì 27 settembre alle 18:30

Tv: Dazn, Sky Sport

Live web: MilanNews.it

CAGLIARI-MILAN, STATISTICHE IN SERIE A

Queste alcune statistiche di Cagliari-Milan fornite dalla redazione di statistica sportiva Opta:

• Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A: 45 su 80, completano il bilancio otto successi sardi e 27 pareggi.

• Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 37 sfide contro il Milan in Serie A (8N, 28P): 2-1 al Sant’Elia il 28 maggio 2017. Più nel dettaglio, i rossoneri hanno ottenuto sei successi nelle ultime sette gare contro i sardi nel massimo campionato, subendo un solo gol nel periodo.

• Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte contro il Cagliari in Serie A senza subire gol; i rossoneri non hanno mai ottenuto quattro successi fuori casa consecutivi contro i sardi e non hanno neanche mai registrato quattro clean sheet esterni di fila contro i rossoblù nel torneo.

• Il Cagliari ha segnato un solo gol in questo campionato, nella sua storia in Serie A soltanto nel 2008/09 (con Allegri in panchina) aveva realizzato una o meno reti nelle prime cinque gare stagionali nel torneo – alla sesta in quel caso i sardi pareggiarono 0-0 proprio contro il Milan.

• Il Milan ha ottenuto due clean sheets consecutivi considerando tutte le competizioni (Newcastle e Verona) e non arriva a tre gare di fila senza prendere gol da aprile (due gare di campionato con Napoli e Empoli, e ancora il Napoli in Champions League).

• Andrea Petagna ha esordito in Serie A con la maglia del Milan il 24 agosto 2013 contro il Verona (tre presenze per lui con il club rossonero in campionato). Il classe ’95 ha realizzato un gol in 12 partite giocate contro il Milan in Serie A, il 29 dicembre 2018 con la maglia della Spal.

• Rafael Leao - che per la prima volta in carriera è andato a segno in tre presenze di Serie A consecutive - è uno dei due giocatori a vantare almeno la doppia cifra di gol (10 reti per lui) nel massimo campionato italiano da inizio aprile ad oggi; l’altro è Lautaro Martinez con 12 centri.