Bologna, Lykogiannis: "Vivo per il momento in cui alzerò la Coppa Italia all'Olimpico"

vedi letture

Il Milan mercoledì 14 maggio alle ore 21 giocherà allo Stadio Olimpico di Roma contro il Bologna: in palio c'è la Coppa Italia. Appuntamento cruciale per la stagione rossonera che hanno già conquistato la Supercoppa ma che per il resto, campionato e Champions League, sono andati molto male. Al quotidiano greco Sport24 ha parlato il terzino ellenico dei rossoblù Charalampos Lykogiannis che tra i temi toccati ha ovviamente intercettato anche il tema della Coppa Italia. Alcune sue dichiarazioni: l'intervista è stata pubblicata l'8 maggio ma è stata realizzata prima delle semifinali di Coppa.

Le parole di Lykogiannis sulla Coppa Italia: "Vivo per il momento in cui alzerò la Coppa Italia all’Olimpico. Mi dirai che sono matto, ma siccome sono uno che si pone obiettivi, appena abbiamo superato l’Atalanta nei quarti, ho detto al mio psicologo sportivo: ‘Voglio vincere la Coppa’. Così ho stampato due volte una foto del trofeo: una l’ho messa in camera mia, per vederla ogni mattina, e l’altra nel mio armadietto. Ora credo che siamo davvero messi bene. Abbiamo una grande occasione di vincere la Coppa Italia. È la nostra occasione. Non abbiamo ancora deciso cosa faremo in caso di vittoria della Coppa, perché è ancora presto".