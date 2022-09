Cagliari, pazza idea Balotelli per gennaio: al Sion non è ambientato

MilanNews.it

Stando a quanto scrive il Quotidiano Nazionale, il Cagliari starebbe pensando a Mario Balotelli per rafforzare il suo attacco. L’ex attaccante – fra le altre – di Inter e Milan, ora al Sion, in Svizzera non si sarebbe ambientato ed ecco allora che la dirigenza isolana sta pensando di ingaggiarlo a gennaio. Per ora è solo una pazza idea, vedremo se ne nascerà un vero affare.