Cagliari, tegola Nandez quasi inattesa: Mazzarri lo aspettava in gruppo in settimana

Una risorsa in meno, proprio quando il Cagliari ne aspettava il ritorno. La Nuova Sardegnatorna sull'infortunio di Nahitan Nandez, che nella migliore delle ipotesi rientrerà nelle ultime giornate di campionato. Una tegola abbastanza inattesa per i rossoblù: secondo il quotidiano, infatti, Mazzarri aspettava l'uruguaiano - assente dalla gara contro la Roma di metà gennaio, ma in generale frenato dagli infortuni da inizio dicembre - in gruppo a inizio settimana. Il giocatore, però, di fatto non è mai riuscito ad allenarsi con i compagni: qualche corretta, poi il riacutizzarsi del dolore e quindi nuovi esami che hanno spiegato il perché.